В Управделами президента открестились от заподозренного в шпионаже сотрудника

Российский чиновник Олег Смоленков, которого считают эвакуированным из России шпионом США, не являлся сотрудником управления делами президента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Управделами Елену Крылову.

«Такой человек у нас не работал», — сказала Крылова.

9 сентября телеканал CNN сообщил, что США в 2017 году забрали своего информатора из России, который был высокопоставленным сотрудником аппарата российского правительства.

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