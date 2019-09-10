Раскрыты подробности вербовки США российского чиновника

Стали известны подробности вербовки США высокопоставленного российского чиновника, которого эвакуировали из России после встречи американского президента Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, завербованный в России агент был одним из самых ценных информаторов ЦРУ. Отмечается, что именно он помог Вашингтону с расследованием о вмешательстве в выборы и взломе Национального комитета Демократической партии.

ЦРУ завербовало российского чиновника несколько десятилетий назад и следило за ним, пока он поднимался по карьерной лестнице и в итоге получил доступ в Кремль. Американская разведка получала от него ценные, но противоречивые сведения, в связи с чем в 2016 году была проведена проверка всей полученной информации.

Указывается, что в том же году американцы забеспокоились о его безопасности и захотели вывезти его из России. Первоначальный отказ заставил ЦРУ заподозрить его в работе двойным агентом. Однако спустя несколько месяцев российский чиновник согласился уехать из страны.

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Ранее стало известно, что эвакуированным из России шпионом США может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков. 14 июня 2017 года он с женой и тремя детьми отправился из России в отпуск в Черногорию, а после этого их никто не видел. На сайте издания The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении Смоленковым в 2018 году дома за 925 тысяч долларов в Стаффорде (штат Виргиния).

По одной из версий, Смоленков работал в посольстве России в Вашингтоне при Юрии Ушакове, который сейчас занимает пост помощника президента России по международным делам. После возвращения в Москву он продолжил работать с Ушаковым и пользовался его доверием. Источник предполагает, что Смоленков мог владеть значимой информацией, поскольку его начальник имел прямой доступ к Владимиру Путину.

9 сентября CNN сообщил, что США забрали своего информатора из России, который был источником наивысшего уровня в российском правительстве. Это якобы было сделано из опасений, что Трамп мог способствовать его разоблачению. Источник «Коммерсанта» в российском МИД назвал информацию бредом и паранойей.

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