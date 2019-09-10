Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США

В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова. Об этом сообщает «Коммесантъ» со ссылкой на российские госструктуры.

Издание пишет, что оценки владения ценной информацией Смоленковым сильно разнятся. По данным одного из источников, он занимался технической работой — отвечал за закупки, организации поездок, выполнял личные поручения начальства. «Не думаю, что он мог сообщить американцам что-либо, кроме расхожих слухов», — утверждает собеседник.

Однако, по другим данным, Смоленков работал в посольстве России в Вашингтоне при Юрии Ушакове, который сейчас занимает пост помощника президента России по международным делам. После возвращения в Москву он продолжал работать с Ушаковым и пользовался его доверием. Источник предполагает, что Смоленков мог владеть значимой информацией, поскольку его начальник имел прямой доступ к Владимиру Путину. «Это серьезно»,— заключил он.

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Кроме того, источник «Коммесанта» в госорганах США подтвердил, что в случае с репортажем CNN речь идет именно о Смоленкове.

Ранее стало известно, что эвакуированным из России шпионом США может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков. 14 июня 2017 года он с женой и тремя детьми отправился из России в отпуск в Черногорию, а после этого их никто не видел. На сайте издания The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении Смоленковым дома за 925 тысяч долларов в Стаффорде (штат Виргиния).

Встреча Трампа, Лаврова и тогдашнего российского посла в США Сергея Кисляка состоялась за месяц до этого в Белом доме.

9 сентября CNN сообщил, что США забрали своего информатора из России, который был источником наивысшего уровня в российском правительстве. Это якобы было сделано из опасений, что Трамп мог способствовать его разоблачению. Источник «Коммерсанта» в российском МИД назвал информацию бредом и паранойей.

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