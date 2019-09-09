США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом

США забрали «главного шпиона» из России в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и посла России в США. Об этом CNN сообщили источники в администрации Трампа.

По их словам, речь идет о ранее неизвестной секретной миссии, в ходе которой Вашингтон извлек один из своих источников наивысшего уровня в российском правительстве. В частности, это произошло в связи с опасениями, что американский лидер и его администрация могли способствовать разоблачению шпиона.

Отмечается, что решение было принято после встречи Трампа с главой МИД России и Сергеем Кисляком, который на тот момент занимал должность российского посла в США.

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