Ветераны американской разведки назвали Трампа активом Кремля

Поведение президента США Дональда Трампа на саммите «Большой семерки» (G7), который предложил вернуть Россию в организацию, показало, что он действует в интересах Кремля. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

Один из собеседников издания, попросивший сохранить анонимность, заявил, что после исключения из G8 Россия ничего не сделала для того, чтобы вернуться в организацию. Вместо этого Москва стала более агрессивной: российское правительство вмешивалось в президентские выборы в США и попыталось отравить своего бывшего шпиона в Великобритании. «Что заставило Трампа думать, что вернуть Россию за стол переговоров будет хорошей идеей? Как это служит интересам национальной безопасности США?» — сказал источник.

Бывший агент ЦРУ под прикрытием Гленн Карл заявил, что Трамп «ведет себя как русский шпион». По его словам, многие ветераны спецслужб сходятся во мнении, что действующий президент представляет угрозу для национальной безопасности США.

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Еще один собеседник Business Insider, который в прошлом работал в Министерстве юстиции США вместе со спецпрокурором Робертом Мюллером, назвал Трампа «российским активом», которым управляют из Москвы. «У нас там в Овальном кабинете актив России сидит. Нет другого правдоподобного объяснения, почему президент говорит такие вещи. Позволить России спрыгнуть с крючка за то, что она нападает на меньшие страны, а потом обвинить в этом Обаму? Это же просто как по инструкции [президента России Владимира] Путина», — сказал он. По мнению экс-чиновника, Трамп отстаивает интересы Кремля в надежде на выгодные деловые сделки в будущем.

27 августа газета Washington Post сообщила, что во время саммита «семерки» во французском Биаррице Трамп неоднократно поднимал вопрос о возврате к формату G8 с участием России. Американский лидер не ограничился публичным заявлением на эту тему и за закрытыми дверями активно выступал с предложением пригласить Россию на следующий саммит. Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.

В апреле Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

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