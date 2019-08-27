Стало известно о настойчивости Трампа в вопросе возвращения России в G8

Президент США Дональд Трамп во время саммита «Большой семерки» (G7) во французском Биаррице неоднократно поднимал вопрос о возврате к формату G8 с участием России. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на работавших на встрече чиновников.

По данным издания, американский лидер не ограничился публичным заявлением на эту тему и за закрытыми дверями активно выступал с предложением пригласить Россию на следующий саммит. Утверждается, что Трамп «использовал любую возможность», чтобы донести свою точку зрения до оппонентов. «Послание Трампа было таким: смысла в этих дискуссиях нет без [президента России Владимира] Путина за столом», — отмечает Washington Post.

25 августа стало известно, что лидеры стран-участниц G7 отказались приглашать Россию на саммит. На необходимости присутствия Москвы, в первую очередь для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР, настаивал Трамп. При обсуждении этого вопроса, как сообщала со ссылкой на источники в дипломатических кругах газета The Guardian, американский лидер поссорился с лидерами стран «Большой семерки».

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.

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