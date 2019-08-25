Лидеры «Большой семерки» отказали России

Лидеры стран-участниц саммита «Большой семерки» отказались возвращать Россию в клуб. Об этом сообщает AFP в своем Twitter-аккаунте.

В то же время, по данным источника агентства в дипломатических кругах, лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией. В этому заключению пришли все семь глав государств и правительств.

Агентство отмечает, что этот вопрос обсуждался на неформальном ужине в субботу, 24 августа, у подножия маяка Биаррица.

Ранее 25 августа президент США Дональд Трамп допустил возможность приглашения своего российского коллеги Владимира Путина на следующий саммит «Большой семерки». В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если это приглашение поступит в адрес России, то оно будет рассмотрено.

Формат G8 перестал существовать в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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