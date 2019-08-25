Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России в G8

Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение к формату G8 с участием России. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Представитель правительства Японии рассказал, что главы стран-участниц G7 обсудили этот вопрос, однако содержание разговора «ни за что не будет раскрыто».

Президент США Дональд Трамп отметил в Twitter, что встреча лидеров «Большой семерки» прошла «очень хорошо» и по ее итогам «есть прогресс».

Позвать Россию на саммит G7 в 2020 году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласился Дональд Трамп, поскольку «многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России».

Позднее Макрон заявил, что возвращение Москвы было бы стратегической ошибкой, поскольку сначала нужно разрешить кризис на Украине. Против участия России в саммите высказались и другие главы государств, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представители Евросоюза.

В МИД России заявили, что если у стран G7 есть конкретные предложения по возвращению России в данный формат, то их стоит сформулировать и передать по официальным дипломатическим каналам.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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