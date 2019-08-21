Меркель оценила возвращение России в G7

В Минском процессе есть легкие подвижки, и прогресс в этом вопросе способствовал бы созданию новых условий. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала идею возрождения формата G8 с Россией. Меркель отметила, что о реальном прорыве говорить пока не приходится.

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Ранее в Кремле, комментируя перспективы возвращения России в G8 отметили, что необходимо узнать, что думают по этому поводу остальные страны.

Позвать Россию на саммит в следующем году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласился американский лидер Дональд Трамп, который заявил, что уместнее было бы видеть Россию в составе «Большой восьмерки», так как многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются ее.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада. В саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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