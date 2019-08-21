Кремль ответил на идею вернуть Россию в G7

Российская сторона знает о настроении двух стран, но надо узнать, что думают остальные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перспективы возрождения формата G8, передает РИА Новости.

Он также отметил, что вопрос возвращения России не обсуждался во время визита российского лидера Владимира Путина в Хельсинки.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если у стран «Группы семи» (G7) есть конкретные предложения по возвращению России в данный формат, то их стоит сформулировать и передать по официальным дипломатическим каналам.

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Позвать Россию на саммит в следующем году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласился американский лидер Дональд Трамп, который заявил, что уместнее было бы видеть Россию в составе «Большой восьмерки», так как многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются ее.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада. В саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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