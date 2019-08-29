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Вашингтон спрогнозировал новое «российское вмешательство»

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Россия может вмешиваться в выборы президента США в 2020 году. Об этом зампомощника госсекретаря США по кибер- и международной коммуникационной и информационной политике Роберт Стрейер рассказал РИА Новости.

Госдепартамент имеет ряд доказательств намерений России повлиять на выборы 2020 года, подчеркнул дипломат. «Ряд социальных сетей обнаружили недостоверные аккаунты, которые, как считают руководители интернет-компаний, имели отношение к России. Мы также выдвинули обвинения против "Агентства интернет-исследований" и ряда лиц и разъяснили методы, которые они использовали», — подчеркнул он.

По словам Стрейера, такие опасения вызывают ранее выявленные Вашингтоном попытки Москвы вмешаться в американские выборы. Кроме того, дипломат указал на то, что Россия — соперник США в киберпространстве, поэтому Белый дом «обеспокоен такими действиями».

Он добавил, что власти США очень бдительны в вопросе улучшения защиты электоральной инфраструктуры в штатах и ​​местных органах власти. Кроме того, Вашингтон внимательно изучает вопросы внешнего влияния в соцсетях и устраняет его, так как этот вариант «может произойти и происходил в прошлом».

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

Следователи утверждали, что «Агентство интернет-исследований» (приписываемое российскому бизнесмену Евгению Пригожину) разжигало среди американцев протестные настроения, а русские хакеры, связанные с ГРУ, взломали несколько почтовых ящиков штаба кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем не доказана.

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