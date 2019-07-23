США вновь обвинили Россию в вмешательстве в выборы

Россия до сих пор вмешивается в избирательные процессы в Соединенных Штатах — такое заявление сделал 23 июля глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в юридическом комитете Сената, сообщает ТАСС.

«Россияне абсолютно настроены на то, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы, прежде всего посредством иностранного влияния (...) На мой взгляд, пока они не прекратили, их не сдерживают в достаточной степени», — сказал Рэй.

Ранее в этот же день об опасности иностранного вмешательства в американские выборы предупреждали журналисты издания Foreign Affairs. По их мнению, Конгресс не проделал достаточную работу, чтобы обезопасить демократический процесс, несмотря на информацию о российском влиянии на него.

Журналисты считают, что необходимо действовать сразу в нескольких направлениях: ликвидировать прорехи в законах, защитить политические силы от шантажа и модифицировать механизмы, с помощью которых происходят выборы в стране, сделав их более защищенными от подтасовок.

18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США.

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