Названа новая цель российского вмешательства в выборы за рубежом

Российские специалисты, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, планировали вмешаться в выборы в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на документы, полученные местными СМИ от центра «Досье» Михаила Ходорковского.

Политические аналитики из связанной с Россией общественной организации AFRIC якобы собирались запустить кампанию по дезинформации избирателей. Ее цель — очернение репутации прозападных оппозиционных партий страны и поддержка правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) перед первыми с 1994 года свободными парламентскими выборами в ЮАР.

В программу их действий входило создание и распространение видеоконтента, координация действий лояльных журналистов и продюсирование роликов в поддержку АНК. Неизвестно, была ли эта программа реализована.

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Командой, приехавшей из Санкт-Петербурга, якобы руководил политтехнолог Петр Бычков, который, согласно документам, работает на Пригожина. В разговоре с журналистами Бычков назвал эту информацию фантазиями и заявил, что никогда не занимался африканской политикой.

Евгения Пригожина, владельца кейтерингового и ресторанного бизнеса, связывают с так называемой частной военной компанией Вагнера, бойцы которой, по некоторым данным, участвуют в боевых действиях в Сирии. Агентство Bloomberg также сообщало, что предприниматель оказывает услуги по обеспечению безопасности в странах Африки.

Помимо этого, известно, что предприниматель близок к российскому военному руководству: в ноябре 2018 года его заметили за столом переговоров между ливийским верховным главнокомандующим маршалом Халифой Хафтаром и министром обороны России Сергеем Шойгу.

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