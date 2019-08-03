Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы

Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов. Об этом говорится в докладе Федерального бюро расследований, передает ТАСС.

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Согласно документу, на зарплаты и пособия за два года работы ушло 9,7 миллиона долларов, на аренду помещений, связь и коммунальные услуги — 3,1 миллиона долларов, поездки сотрудников обошлись в 1,6 миллиона долларов. Еще 902 тысячи долларов были потрачены на контрактные услуги, в частности, передачу информации с помощью технических средств.

Ранее Дональд Трамп заявил, что дело Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво». Кроме того, он называл расследование о вмешательстве «стыдобой».

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Дональда Трампа подтвердить не удалось.

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