Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы

Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво». Его слова передает «Интерфакс».

По словам Трампа, США стараются сделать отношения с Россией хорошими. «Но было очень трудно в свете фейковой "охоты на ведьм", которая теперь мертва», — отметил он.

В июле американский лидер отмечал, что США не имеют поводов для вражды с Россией, а также назвал расследование Мюллера «стыдобой».

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Дональда Трампа подтвердить не удалось.

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