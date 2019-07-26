США заявили об отсутствии влияния России на итоги выборов

Россия вмешивалась в американские выборы по меньшей мере с 2014-го по 2017 год, однако не смогла повлиять на их итоги. К таким выводам пришел комитет сената США по разведке, доклад опубликован на сайте ведомства.

В документе сказано, что российские власти «проводили масштабную деятельность по влиянию на избирательную инфраструктуру США» как на государственном, так и на и местном уровне. Несмотря на это, сенат не нашел доказательств того, что действия России повлияли на результаты выборов. В частности, в комитете не обнаружили подмены голосов или взлома машин для голосования.

В сенате предположили, что Россия намеревалась изучить уязвимости в системе голосования, чтобы использовать их позже. Также комитет допустил, что российская сторона хотела подорвать доверие к американским выборам.

Сенат порекомендовал отказаться от онлайн-голосования, чтобы не допустить вмешательства в избирательный процесс извне.

18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США.

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