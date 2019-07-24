«Подрывающего демократию» США Путина поместили на обложку Newsweek

Американский журнал Newsweek поместил на обложку августовского номера изображение президента России Владимира Путина. «Можем ли мы помешать ему взломать наши выборы... и подорвать нашу демократию?» — гласит подпись к снимку, предваряющая статью Адама Пиоре (Adam Piore) о влиянии России на веру американцев в выборы 2020 года. Фото обложки размещено на сайте издания.

Статья Newsweek называется «Россия использует стратегию холодной войны, чтобы подорвать веру американцев в выборы 2020 года — сработает ли это?».

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Ранее глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил, что Москва продолжает вмешиваться в избирательные процессы США. В тот же день, 23 июля, издание Foreign Affairs выпустило материал об опасности иностранного вмешательства в американские выборы. Журналисты считают, что Конгресс не проделал достаточную работу, чтобы обезопасить демократический процесс, несмотря на информацию о российском влиянии на него.

18 апреля спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший российское вмешательство в выборы президента США 2016 года, опубликовал доклад, согласно которому Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США.

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