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Трамп увидел «новое дно» в истории журналистики

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал газету New York Times и заявил о достижении «нового дна» в истории американской журналистики. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

«Это (американская журналистика — прим. «Ленты.ру») не более чем дьявольская пропагандистская машина, работающая на Демократическую партию», — написал американский лидер.

Таким образом Трамп отреагировал на встречу главного редактора New York Times Дина Бакета с сотрудниками редакции 15 августа. По ее итогам Бакет заявил, что после доклада спецпрокурора Роберта Мюллера газета должна сместить акцент с отношений Трампа с Россией на вероятный расизм американского президента.

После этого Трамп обвинил издание в «охоте на ведьм», а также назвал New York Times одним из самых разрушительных примеров плохой журналистики в истории. «Они переходят от своего фальшивого "русского сговора" (отчет Мюллера и его показания были полной катастрофой) к расизму и "охоте на ведьм"», — написал президент.

В начале июня американский лидер раскритиковал СМИ, распространившие информацию о том, что он якобы назвал герцогиню Сассекскую Меган Маркл противной. По его мнению, эта история стала очередным продуктом «фейковых новостей».

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

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