Сбежавший американский шпион бросил в России прикованную к кровати мать

Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют возможным американским шпионом, бросил в Москве больную мать. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, Валентина Николаевна (именно так зовут мать Смоленкова) ранее работала в управлении здравоохранения Северного административного округа Москвы. Об отце возможного американского шпиона практически ничего не известно.

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Как пишет «МК», в квартире, где живет мать Смоленкова, находится некая девушка с украинским акцентом. По ее словам, она сиделка Валентины и находится в помещении всего два дня. Присмотреть за женщиной ее попросила коллега Елена. На вопрос, где сейчас предыдущая сиделка, девушка отвечает, что та срочно уехала на Украину. Также она не знает, что с ее подопечной. «Она лежачая и не совсем в себе. Кричит иногда "Помогите!"», — говорит она.

Соседи отметили, что около трех лет назад, Смоленков навещал свою мать три-четыре раза в неделю, приходил с большими сумками, а потом пропал. По их словам, сиделку наняла теща Олега, а к лежачей больной иногда приходят соцработники.

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9 сентября CNN сообщил, что два года назад США вывезли из Москвы очень информированного агента после встречи президента Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным телеканала, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона. Позднее появилось предположение, что этим агентом мог быть Смоленков. В 2017 году он уехал с семьей в отпуск в Черногорию, после чего таинственно исчез. Журналисты также обнаружили, что в 2018-м человек с такой же фамилией купил дом в штате Вирджиния.

Сообщалось, что он работал в управделами президента, но там опровергли эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в Кремле, но несколько лет назад был уволен.

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