В США рассказали о жизни сбежавшего из России шпиона

Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют возможным американским шпионом, живет в районе Вашингтона. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на бывших и нынешних чиновников.

Телеканал указывает, что не публикует имя мужчины и другие значимые детали по просьбе властей и из-за обеспокоенности за его безопасность. В то же время отмечается, что агент открыто жил под своим именем.

Журналист NBC News приехал к дому мужчины и позвонил в дверь. Через пять минут на улицу быстро приехал внедорожник и припарковался рядом с автомобилем корреспондента. После этого двое находившихся в нем мужчин представились друзьями россиянина и поинтересовались у репортера, что он делает возле дома. Отмечается, что мужчины, вероятнее всего, были агентами, которые наблюдают за бывшим шпионом.

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Подтвердить информацию о том, что именно проживающий под Вашингтоном выходец из России передавал ЦРУ важные данные, не удалось, отмечает телеканал. Однако с учетом всех имеющихся данных, он подходит под описание человека, который мог бы это делать, говорится в материале. При этом указывается, что мужчину теперь, вероятнее всего, вывезут в другое место.

9 сентября CNN сообщил, что два года назад США вывезли из Москвы очень информированного агента после встречи президента Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. по данным телеканала, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона.

Позднее появилось предположение, что этим агентом мог быть Смоленков. В 2017 году он уехал с семьей в отпуск в Черногорию, после чего таинственно исчез. Журналисты также обнаружили, что в 2018-м человек с такой же фамилией купил дом в штате Вирджиния.

В управделами президента, где Смоленкову приписывают работу, открестились от такого сотрудника. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков действительно работал в Кремле и был уволен несколько лет назад.

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