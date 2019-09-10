Стали известны подробности работы предполагаемого агента ЦРУ в Вашингтоне

Бывший сотрудник Администрации президента России Олег Смоленков, который, предположительно, был информатором американских спецслужб, во время работы в российском посольстве в США занимался закупками. Об этом РИА Новости сообщил бывший сослуживец чиновника.

По его словам, Смоленков работал в российском диппредставительстве с середины 2000-х до 2008 года, после чего уехал в Москву вслед за своим шефом Юрием Ушаковым, который с 2012-го является помощником президента России по внешнеполитическим вопросам. В посольстве чиновник отвечал за снабжение и занимался закупкой служебных автомобилей, товаров для посольского магазина и протокольных нужд.

Также собеседник РИА Новости отметил, что Смоленков часто выпивал «больше обычного». «Не сильно пил, но чуть выше нормы и часто», — сказал источник.

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Ранее 10 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Смоленков работал в Администрации главы государства. По его словам, несколько лет назад чиновник был уволен внутренним распоряжением ведомства.

9 сентября американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США вывезли своего информатора из России, который был высокопоставленным сотрудником аппарата российского правительства. Это якобы было сделано из-за опасений, что президент США Дональд Трамп и его администрация могли способствовать разоблачению шпиона, который, по данным телеканала, работал на ЦРУ и американские спецслужбы около 10 лет. Позже в политических Telegram-каналах появились утверждения о том, что информатором мог быть Олег Смоленков, также ему приписали работу в Управделами президента России.

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