Подтверждена работа предполагаемого шпиона США в Кремле

Предполагаемый агент ЦРУ Олег Смоленков действительно работал в Администрации президента России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, несколько лет назад чиновник был уволен внутренним распоряжением ведомства. О причинах его увольнения не сообщается. Также представитель Кремля сообщил, что должность Смоленкова не предполагала прямых контактов с главой государства и «не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей».

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На вопрос, был ли экс-чиновник администрации американским агентом, Песков заявил: «Нет, я не могу это подтвердить, потому что я не знаю». Также пресс-секретарь президента сообщил, что он не знает, где находится Смоленков в настоящий момент и покидал ли он Россию после увольнения. «Мы же не занимаемся розыском людей», — добавил он.

Ранее 10 сентября официальный представитель Управделами президента Елена Крылова сообщила, что Смоленков не работал в ведомстве.

9 сентября телеканал CNN сообщил, что США в 2017 году забрали своего информатора из России, который был высокопоставленным сотрудником аппарата российского правительства. Это якобы было сделано из-за опасений, что президент США Дональд Трамп и его администрация могли способствовать разоблачению шпиона. По данным телеканала, информатор работал на американские спецслужбы около 10 лет. Позже в политических Telegram-каналах появилась информация о том, что информатором ЦРУ мог быть Олег Смоленков, также ему приписали работу в Управделами президента России.

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