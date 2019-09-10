Кремль отреагировал на скандал со шпионом в Кремле

Должность чиновника Олега Смоленкова, которого считают эвакуированным из России шпионом США, в Кремле не предполагала контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает во вторник, 10 сентября, РИА Новости.

По его словам, Смоленков не являлся так называемым «указным», высшим, чиновником — он назначался на должность не указом главы государства.

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Собеседник агентства также подтвердил информацию о том, что этот человек действительно работал в администрации российского президента, однако уточнил, что он был уволен несколько лет назад. «Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр Pulp fiction — "криминальное чтиво"», — заключил Песков.

Ранее во вторник РИА Новости со ссылкой на официального представителя управления делами президента Елену Крылову сообщило, что Смоленков не являлся сотрудником Управделами.

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9 сентября телеканал CNN сообщил, что США в 2017 году забрали своего информатора из России, который был высокопоставленным сотрудником аппарата российского правительства. Это якобы было сделано из-за опасений, что американский лидер Дональд Трамп и его администрация могли способствовать разоблачению шпиона. Позже в политических Telegram-каналах появилась информация о том, что информатором ЦРУ мог быть сотрудник управления делами президента России Олег Смоленков.

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