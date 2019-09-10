Пропажа вероятного американского шпиона заинтересовала российские спецслужбы

Российские спецслужбы «интересовались» пропажей высокопоставленного чиновника Олега Смоленкова, который мог быть американским шпионом, «эвакуированным из Москвы» два года назад. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
В 2017 году Олег Смоленков вместе с семьей уехал в Черногорию, после чего их никто не видел. Знакомые чиновника обратились в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
9 сентября CNN сообщил, что в 2017 году США вывезли из России очень ценного шпиона. Это было сделано после встречи президента Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Белом доме. ЦРУ опасались, что Трамп мог способствовать разоблачению важного агента.
New York Times утверждает со ссылкой на свои источники, что информатор помог американцам расследовать вмешательство в президентские выборы и взлом Национального комитета Демократической партии. ЦРУ завербовало его еще несколько десятилетий назад. Он сделал успешную карьеру в России и получил доступ в Кремль.
В сети предположили, что речь может идти в Смоленкове. В 2017 году российские СМИ сообщали, что Смоленков, который работал в посольстве РФ в США, аппарате правительстве и Управделами президента, исчез из Москвы вместе с женой и тремя детьми. На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости была найдена информация, что в июне 2018 года Смоленков купил дом в Стаффорде (штат Вирджиния) за 925 тысяч долларов.