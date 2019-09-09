Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США

Американским шпионом, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, мог быть сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, внезапно покинувший Москву вскоре после переговоров политиков. Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» обратил внимание, что в сентябре 2017 года заметку об исчезновении Смоленкова опубликовало издание Daily Storm.

В статье говорилось, что Смоленков с женой и тремя детьми отправился из России в отпуск в Черногорию 14 июня 2017 года, после этого их никто не видел. Встреча Трампа, Лаврова и тогдашнего российского посла в США Сергея Кисляка состоялась за месяц до этого в Белом доме.

6 сентября 2017-го было возбуждено уголовное дело об убийстве. Daily Storm сообщал, что Смоленков ранее работал в российском посольстве в США и аппарате правительства.

Авторы Telegram-канала предполагают, что отозванным из Москвы американским агентом мог оказаться Смоленков, «который решил "дернуть" за бугор вместе со всей своей семьей (…) после того, как что-то под его креслом начало подгорать».

9 сентября CNN сообщил, что США забрали своего информатора из России, который был источником наивысшего уровня в российском правительстве. Это якобы было сделано из опасений, что Трамп мог способствовать его разоблачению. Источник «Коммерсанта» в российском МИД назвал информацию бредом и паранойей.

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