Москва отреагировала на сообщения об эвакуации американского шпиона из России

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Информация CNN о том, что в 2017 году США вывезли из России ценного шпиона после встречи американского президента Дональда Трампа, российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и занимавшего тогда пост посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка, является бредом. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник МИД России, пишет в понедельник, 9 сентября, «Коммерсантъ».

По его словам, комментировать информацию об «очень ценном агенте» сложно. «Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала», — пояснил собеседник издания.

Он подчеркнул, что опубликованная информация — «чистой воды паранойя».

Ранее в понедельник CNN сообщило о ранее неизвестной секретной миссии в 2017 году, в ходе которой Вашингтон извлек одного из своих источников наивысшего уровня в российском правительстве. Отмечалось, что решение было принято после встречи Трампа с главой МИД России и Кисляком, в ходе которой они обсудили секретные разведданные, касающиеся ИГ (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство») в Сирии и предоставленные Израилем.

Детали изъятия шпиона и его личность не раскрывались. Также неизвестно его местонахождение в настоящее время. В свою очередь в ЦРУ заявили, что все решения ведомства основываются исключительно на объективном анализе происходящего и представленные данные о выводе американского агента из России являются ошибочными.

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Предыстория: США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом
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