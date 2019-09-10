Раскрыт возможный мотив американского шпиона в Кремле

Бывший сотрудник Администрации президента России Олег Смоленков, которого в СМИ называют возможным американским шпионом, был знаком с высокопоставленными лицами и жаловался на низкую зарплату. Об этом во вторник, 10 сентября, пишет газета «Комсомольская правда».

«Помню, в беседе со мной Олег Борисович как-то жаловался, что не видит перспектив, зарплата по линии МИДа, где он числился, маленькая (дело было лет 15 назад)», — рассказал источник газеты в дипломатических кругах, который знал Смоленкова, когда тот работал в российском посольстве в Вашингтоне в середине 2000-х.

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У Смоленкова была «лакейская» работа, утверждает дипломат — встретить посла с женой, подать автомобиль, «записать шефа к хорошему зубному». Он не владел секретной информацией, но общался с высокопоставленными лицами — министрами, депутатами, губернаторами, главами госкорпораций — во время их визитов в США. «Думаю, кто-то из них и мог оказать ему протекцию для перевода в Москву», — отметил источник.

По его словам, Смоленков был похож на Молчалина из комедии «Горе от ума», в нем сочеталась угодливость и «"шакалья" складка лица». В то же время он был хорошим профессионалом.

Источник «КП» в силовых в структурах заявил, что эвакуацию Смоленкова в США в 2017 году проводили профессионалы: его вместе с семьей могли вывезти из Черногории в Косово на машине с дипномерами, а оттуда — доставить спецрейсом в Вашингтон.

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В понедельник, 9 сентября, CNN сообщил, что два года назад США вывезли из Москвы очень информированного агента после встречи президента Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым — ЦРУ испугалось, что Трамп мог ненароком «раскрыть» шпиона. В сети предположили, что этим агентом мог быть Смоленков. В 2017 году он уехал с семьей в отпуск в Черногорию, после чего таинственно исчез. Журналисты обнаружили, что в 2018-м человек с такой же фамилией купил дом в штате Вирджиния.

В Управделами президента, где Смоленкову приписывают работу, открестились от такого сотрудника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков действительно работал в Кремле и был уволен несколько лет назад.

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