Лавров высказался о вывезенном из России американском шпионе

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что никогда не видел чиновника Олега Смоленкова, которого считают эвакуированным из России шпионом США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства, он лично никогда не встречался с ним. Кроме того, Лавров отказался «комментировать слухи» о деле Смоленкова. Министр подчеркнул, что в ходе его беседы с президентом США Дональдом Трампом никто никому не выдавал никаких секретов.

Материалы по теме США эвакуировали своего шпиона из России Высокопоставленный чиновник передавал ЦРУ оборонные секреты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Смоленков работал в администрации Кремля и был уволен оттуда. По его словам, Смоленков не являлся так называемым «указным», высшим, чиновником — он назначался на должность не указом главы государства.

9 сентября телеканал CNN сообщил, что США в 2017 году забрали своего информатора из России, который был высокопоставленным сотрудником аппарата российского правительства. Якобы это было сделано из-за опасений, что американский лидер Дональд Трамп и его администрация могли способствовать разоблачению шпиона. Позже в политических Telegram-каналах появилась информация о том, что информатором ЦРУ мог быть сотрудник Управления делами президента России Олег Смоленков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru