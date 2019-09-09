Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации американского шпиона из России

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что в 2017 году американская сторона вывезла из России ценного шпиона. Его слова передает ТАСС.

«Нет, я об этом ничего не знаю. Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает», — сказал американский президент.

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Ранее была раскрыта возможная личность эвакуированного шпиона. Им якобы мог быть сотрудник управления делами президента России Олег Смоленков. Он с женой и тремя детьми отправился из России в отпуск в Черногорию 14 июня 2017 года, после этого их никто не видел. Позже было возбуждено уголовное дело об убийстве.

9 сентября CNN сообщил, что США забрали своего информатора из России, который был источником наивысшего уровня в российском правительстве. Это якобы было сделано из опасений, что Трамп мог способствовать его разоблачению. Источник «Коммерсанта» в российском МИД назвал информацию бредом и паранойей. В ЦРУ заявили, что представленные данные о выводе американского агента из России являются ошибочными.

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