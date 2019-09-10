Трамп выступил против своих шпионов

Президент США Дональд Трамп скептически относится к использованию шпионов для сбора разведданных за рубежом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

«Президент полагает, что мы не должны так поступать друг с другом», — сказал собеседник телеканала. Шпионы, по мнению Трампа, могут повредить отношениям с теми странами, где они ведут свою деятельность, и навредить его личным отношениям с их лидерами. Кроме того, он усомнился в достоверности таких данных.

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9 сентября CNN сообщил, что два года назад США вывезли из Москвы очень информированного агента после встречи Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным телеканала, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона.

Позднее появилось предположение, что этим агентом мог быть Олег Смоленков. В 2017 году он уехал с семьей в отпуск в Черногорию, после чего таинственно исчез. Журналисты также обнаружили, что в 2018-м человек с такой же фамилией купил дом в штате Вирджиния.

В управделами президента, где Смоленкову приписывают работу, открестились от такого сотрудника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков действительно работал в кремлевской администрации и был уволен несколько лет назад.

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