ЦРУ опровергло связь между вывозом шпиона Смоленкова и действиями Трампа

ЦРУ опровергло публикации о том, что действия Трампа привели к вывозу "американского шпиона" Олега Смоленкова из России. Об этом говорится в специальном заявлении организации.

9 сентября телеканал CNN сообщил, что два года назад США вывезли из Москвы очень информированного агента после встречи Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным телеканала, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона.

Позднее появилось предположение, что этим агентом мог быть Олег Смоленков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков действительно работал в кремлевской администрации и был уволен несколько лет назад.