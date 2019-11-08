У чиновника-миллиардера Шестуна нашли новое имущество

Генеральная прокуратура обнаружила у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна более 800 незаконно приобретенных объектов недвижимости. Об этом в пятницу, 8 ноября, «Интерфаксу» сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По словам Куренного, Генпрокуратура провела дополнительную проверку по делу Шестуна и собрала сведения о наличии у бывшего чиновника и его близких незаконно приобретенного имущества и недвижимости, о которых не было известно ранее. В связи с этим ведомство подготовило новое исковое заявление об обращении имущества в доход государства.

В январе Генпрокуратура объявляла, что обнаружила у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей, в том числе 676 объектов недвижимости, большинство из которых были оформлены на подконтрольные ему фирмы. Позже у него нашли имущество еще на 425 миллионов рублей.

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Шестуна арестовали в июне 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере и получении взяток. Сам чиновник не признал вину в совершении преступления.

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