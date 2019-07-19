Генерала ФСБ вызвали на допрос по делу бывшего чиновника-миллиардера

Следователи вызвали на беседу генерала Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Ивана Ткачева для проверки заявления бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Об этом в пятницу, 19 июля, адвокат бывшего чиновника Олег Шляхов сообщил «Интерфаксу».

По словам Шляхова, допрос Ткачева состоится на следующей неделе. Адвокат отметил, что Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве проводит доследственную проверку по жалобе Шестуна на коррупцию со стороны некоторых должностных лиц ФСБ.

В жалобе бывшего чиновника были названы конкретные имена, места и суммы. Среди прочего Шестун утверждал, что генерал ФСБ Ткачев вымогал у него взятки.

18 июня сообщалось, что Шестун, арестованный по делу о превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере и получении взяток, порезал себя во время заседания в Гарнизонном военном суде.

В мае защитники фигуранта дела утверждали, что он голодал на протяжении более чем 80 дней. Однако прокурор посчитал, что, распространяя дезинформацию, адвокаты добиваются смягчения меры пресечения. Тогда же стало известно, что за месяц от семьи арестант получил почти 27 килограммов продуктов.

Генпрокуратура 15 января объявила, что обнаружила у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей, в том числе 676 объектов недвижимости, большинство из которых были оформлены на подконтрольные ему фирмы. Позже у него нашли имущество еще на 425 миллионов рублей.

Шестун был арестован в июне 2018 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере и получении взяток. Бывший чиновник утверждает, что его оговорили.

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