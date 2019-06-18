Шестун порезал себя во время суда

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере и получении взяток, порезал себя во время заседания в Гарнизонном военном суде. Об этом рассказала его жена Юлия, сообщает во вторник, 18 июня, «Дождь».

В результате произошедшего Шестуна госпитализировали: у него была окровавлена левая рука. Заседание прервали, затем обвиняемый принял в нем участие по видеосвязи из следственного изолятора «Матросская Тишина».

По словам собеседницы издания, до того, как нанести себе увечья, бывший глава района заявил, что уже в течение долгого времени подвергается пыткам и избиениям. Он сообщил, что возобновляет голодовку.

В мае защитники фигуранта дела утверждали, что он голодал на протяжении более чем 80 дней. Однако прокурор считал, что, распространяя дезинформацию, адвокаты добиваются смягчения меры пресечения. Тогда сообщалось, что за месяц от семьи арестант получил почти 27 килограммов продуктов.

10 июня стало известно, что Шестун обвенчался со своей супругой в «Матросской Тишине». Церемония состоялась в храме СИЗО и продлилась около 40 минут. Супруги обменялись кольцами, однако по окончании венчания бывшему чиновнику пришлось вернуть свое кольцо жене, поскольку в следственном изоляторе запрещены украшения.

Шестун был арестован в июне 2018 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере и получении взяток. Бывший чиновник утверждает, что его оговорили.

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