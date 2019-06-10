Бывший чиновник с 10 миллиардами рублей обвенчался в СИЗО

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о коррупции, обвенчался в следственном изоляторе «Матросская тишина». Об этом в понедельник, 10 июня, его супруга Юлия Шестун сообщила «Интерфаксу».

По ее словам, церемония состоялась 9 июня в храме СИЗО и продлилась около 40 минут. Супруги обменялись кольцами, однако по окончании венчания бывшему чиновнику пришлось вернуть свое кольцо жене, поскольку в следственном изоляторе запрещены украшения.

Шестун отметила, что ее муж выражает признательность руководству СИЗО за организацию венчания и проведенные с ней минуты.

7 мая сообщалось, что Александр Шестун, заявивший о своей голодовке в изоляторе, получил за месяц от семьи почти 27 килограммов продуктов. По словам прокурора, бывший чиновник подговорил сокамерников, чтобы те получали за него еду.

Шестун был арестован в июне 2018 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере и получении взяток. Бывший чиновник утверждает, что его оговорили.

Генпрокуратура 15 января объявила, что обнаружила у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей, в том числе 676 объектов недвижимости, большинство из которых были оформлены на подконтрольные ему фирмы. Позже у него нашли имущество еще на 425 миллионов рублей.

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