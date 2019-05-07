Голодающего в СИЗО Шестуна уличили в получении 27 килограммов еды

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, заявивший будто держит в СИЗО голодовку, получил за месяц от семьи почти 27 килограммов продуктов. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой прокурора Степана Тюковкина.

Прокуратура запросила у изолятора, где содержится Шестун, информацию о передачах и выяснила, что с 19 марта по 14 апреля ему поступили шесть передач, в основном с непродуктивным содержанием, а именно — сигаретами, одеждой и кофе.

Параллельно, по словам прокурора, бывший чиновник подговорил сокамерников, чтобы те получали за него еду. Таким образом, за указанный период от жены и дочери ему поступили следующие продуктовые посылки: чернослив, курага, морковь, сыр, шоколадные батончики и сырокопченая колбаса.

Защитники утверждают, что Шестун голодает более 80 дней. Однако прокурор считает, что, распространяя дезинформацию, адвокаты добиваются смягчения меры пресечения.

Сам бывший чиновник, участвовавший в заседании по видеосвязи из «Матросской тишины», назвал данное заявление «откровенной ложью». Передачи сокамернику Шестун объяснил тем, что поскольку находится в больнице из-за голодовки и не может убираться в камере, это делает другой заключенный, за что получает продукты. Кроме того, бывший чиновник заявил о намерении после 9 мая отказаться от воды.

Шестун был арестован в июне 2018 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере и получении взяток. Бывший чиновник утверждает, что его оговорили.

Генпрокуратура 15 января объявила, что обнаружила у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей, в том числе 676 объектов недвижимости, большинство из которых были оформлены на подконтрольные ему фирмы. Позже у него нашли имущество еще на 425 миллионов рублей

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