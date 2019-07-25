Чиновника-миллиардера Шестуна отказались принимать в Кащенко

В московской психиатрической больнице имени Алексеева (Кащенко) отказались госпитализировать бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал адвокат Андрей Гривцов.

Сейчас обвиняемый находится в психиатрическом отделении в СИЗО «Бутырка».

Гривцов уточнил, что не обладает информацией о причинах отказа. При этом знакомый с ситуацией источник агентства рассказал, что Шестун сам отказался ложиться в больницу.

24 июля консилиум специалистов из Минздрава принял решение о госпитализации Шестуна. Состояние чиновника ухудшилось из-за длительной голодовки в СИЗО, которая вызвала поражение органов и сказалась на работе мозга. Шестун отказался ехать в больницу, потому его госпитализировали принудительно: врачи посчитали, что пациент уже не может отвечать за себя сам и фактически теряет дееспособность.

В июне сообщалось, что Шестун порезал себя во время заседания в Гарнизонном военном суде.

Шестун был арестован в июне 2018 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере и получении взяток. Бывший чиновник утверждает, что его оговорили.

Полгода спустя Генпрокуратура объявила, что обнаружила у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей, в том числе 676 объектов недвижимости.

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