Чиновника-миллиардера Шестуна увезли из СИЗО в психбольницу

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна увезли из СИЗО в психиатрическую больницу. Об этом в среду, 24 июля, передает «Говорит Москва».

По данным радиостанции, решение о госпитализации принял консилиум специалистов из Минздрава, к которым обратились сотрудники СИЗО, обеспокоенные состоянием чиновника. Осмотрев арестанта, те приняли решение отправить его в больницу имени Алексеева (Кащенко).

Как рассказал журналистам замглавы ФСИН Валерий Максименко, состояние Шестуна ухудшилось из-за длительной голодовки в СИЗО, которая вызвала поражение органов и сказалась на работе мозга. Чиновник отказался ехать в больницу, потому его госпитализировали принудительно: врачи посчитали, что пациент уже не может отвечать за себя сам и фактически теряет дееспособность.

В июне сообщалось, что Шестун порезал себя во время заседания в Гарнизонном военном суде. В результате заседание прервали, а чиновника госпитализировали. Жена Шестуна рассказала журналистам, что тот долгое время подвергался пыткам и избиениям, он решил возобновить голодовку.

В мае защитники фигуранта дела утверждали, что он голодал на протяжении более чем 80 дней. Однако прокурор считал, что, распространяя дезинформацию, адвокаты добиваются смягчения меры пресечения. Тогда сообщалось, что за месяц от семьи арестант получил почти 27 килограммов продуктов.

Шестун был арестован в июне 2018 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере и получении взяток. Бывший чиновник утверждает, что его оговорили.

Полгода спустя Генпрокуратура объявила, что обнаружила у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей, в том числе 676 объектов недвижимости, большинство из которых были оформлены на подконтрольные ему фирмы. Позже у него нашли имущество еще на 425 миллионов рублей.

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