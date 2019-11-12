Российскую чиновницу осудят за передачу муниципального жилья сыну

В Оренбургской области перед судом предстанет глава Караганского сельсовета Новоорского района за передачу муниципального жилья своему сыну. Об этом сообщает телекомпания «Регион».

60-летнюю чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, она сдала сыну муниципальную квартиру, хотя тот не являлся нуждающимся в улучшении жилищных условий. Мужчина переделал квартиру под магазин и вел там незаконную предпринимательскую деятельность с 1 января 2016 года по 5 сентября 2019 года.

Местные жители тоже жаловались на бывшую главу. По их мнению, она не справлялась со своими обязанностями: дороги не чистили от снега, улицы не были освещены, зато служебный транспорт чиновницы использовался для доставки продуктов в магазин.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину не признала.

Ранее в Минэкономразвития предложили продавать на торгах незадекларированную (не соответствующую доходам) недвижимость, которую изъяли у чиновников и их родственников.

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