Выселенному на улицу российскому онкобольному выделили квартиру

Мэр Сочи Анатолий Пахомов распорядился о предоставлении муниципального жилья онкобольному Андрею Мартынову, которого ранее выселили из пансионата на улицу. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Отмечается, что Мартынов вместе с семьей переехал в новую квартиру 4 сентября. Им предоставили предметы первой необходимости. «Это лучше, чем там в пансионате, где мы с 2016 года живем без света и без воды. Это нас устраивает, мы будем переезжать», — сказал Андрей Мартынов.

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Сейчас власти города ищут возможность предоставить семье Мартыновых постоянное жилье, несмотря на то, что они не относятся к льготным категориям граждан. В администрации отметили, что для этого им понадобится несколько дней.

4 сентября издание «Кавказский узел» сообщило, что Андрей Мартынов и его жена Наталья в 2011 году получили жилье в пансионате. Туда заселяли людей, чьи дома подлежали сносу из-за подготовки к Олимпиаде. Однако затем пансионат продали, супруги оказались его последними жильцами. Однажды приставы приехали к Мартыновым, в отсутствие его супруги вынесли больного на матрасе на улицу, не дав забрать с собой личные вещи и лекарства, а двери пансионата опечатали.

По данным властей, самовольно построенный дом семьи Мартыновых снесли по решению суда еще в 2010 году. Одновременно с этим супругам предложили три земельных участка, но они не стали их брать. Также Мартынову предлагалось трудоустроиться в муниципальную организацию с дальнейшим размещением в общежитии. «Отказавшись от всех предложений администрации и заселившись в муниципальный маневренный фонд, в течение всех этих лет Мартыновы не предприняли никаких мер для самостоятельного решения вопроса», — подчеркнули в сочинской администрации.

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