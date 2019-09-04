Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья

Онкобольной житель Сочи Андрей Мартынов, которого лишили жилья и выселили из пансионата на улицу, отказался от госпитализации и другой помощи городских властей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сочинской администрации.

Там рассказали, что пансионат, в котором проживал Мартынов, закрылся, и мужчине была предложена госпитализация, однако он от нее отказался. «В настоящее время повторно Мартынову А.П. предложено размещение в медицинском учреждении, но он пояснил, что в нем не нуждается», — добавили в мэрии.

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По данным властей, самовольно построенный дом семьи Мартыновых снесли по решению суда еще в 2010 году. Одновременно с этим супругам предложили три земельных участка, но они не стали их брать. Также Мартынову предлагалось трудоустроиться в муниципальную организацию с дальнейшим размещением в общежитии.

«Отказавшись от всех предложений администрации и заселившись в муниципальный маневренный фонд, в течение всех этих лет Мартыновы не предприняли никаких мер для самостоятельного решения вопроса», — подчеркнули в администрации. Там заверили, что мужчина наблюдается и получает необходимое лечение у профильных специалистов по своему заболеванию.

Ранее 4 сентября издание «Кавказский узел» сообщило, Андрей Мартынов и его жена Наталья в 2011 году получили жилье в пансионате. Туда заселяли людей, чьи дома подлежали сносу из-за подготовки к Олимпиаде. Однако затем пансионат продали, супруги оказались его последними жильцами. Однажды приставы приехали к Мартыновым, в отсутствие его супруги вынесли больного на матрасе на улицу, не дав забрать с собой личные вещи и лекарства, а двери пансионата опечатали.

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