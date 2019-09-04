Прикованного к кровати онкобольного лишили жилья и вынесли на улицу

В Сочи онкобольного, чей дом был снесен из-за подготовки к Олимпиаде, переселили в пансионат, однако затем лишили и этого жилья. После того как учреждение закрыли, приставы вынесли больного мужчину на улицу и оставили лежать у дверей, сообщает «Кавказский узел».

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Андрею Мартынову и его супруге Наталье в 2011 году предоставили жилье в пансионате «Нептун». Туда заселяли людей, чьи дома подлежали сносу для проведения Олимпийских игр. Однако затем пансионат решили продать, а супруги оказались его последними жильцами. Приставы стали звонить Мартынову и требовать выселения. Однако тот ответил, что прикован к постели из-за болезни, а денег на новую недвижимость не имеет. Тогда приставы приехали к мужчине в отсутствие жены, вынесли его на матрасе на улицу, не дав забрать с собой личные вещи и лекарства, а двери пансионата опечатали.

Приставы утверждают, что действовали на основании решения суда: инициатором иска выступила администрация Сочи. При этом в исполнительном листе суд не указал, куда именно переселять Мартыновых, поэтому их просто выставили на улицу.

Портал «Юга.ру» ранее сообщал, что у властей города нет оснований для предоставления супругам нового жилья. Пресс-служба мэрии города заявила, что Мартыновы самовольно построили себе дом на Нижнеимеретинской улице — именно эта территория ушла под застройку Олимпийского парка. Собственниками они не являлись, поэтому права на предоставление маневренного фонда (жилья для временного пользования нуждающимся гражданами) не имели.

Местные активисты рассказали изданию Znak, что срок земельной аренды на участок, приобретенный Мартыновыми у ветерана Великой Отечественной войны, оказался просрочен, поэтому в компенсации супругам было отказано.

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