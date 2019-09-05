Выселенный российский онкобольной выдвинул властям ультиматум

Семья Мартыновых, которую выселили из социального жилья в Сочи, отказалась от предоставленной властями квартиры. Теперь супруги требуют земельный участок взамен того, который у них отобрали из-за подготовки к Олимпиаде-2014. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы администрации Сочи.

«Андрей Мартынов вместе с супругой провели в предоставленной им муниципальной квартире ночь и утром ее покинули. Теперь они требуют себе земельный участок в Адлерском районе, хотя накануне вечером Мартынов был согласен с заселением в предоставляемую квартиру», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Мартыновых не устроили удаленность жилья от Адлера и отсутствие ремонта. В администрации города утверждают, что перед заселением супругов предупредили, что квартира нуждается в его проведении. Ремонт обещали сделать за счет города в течение 10 дней. На это время семью хотели разместить в одном из санаториев Адлерского района.

Квартира расположена в микрорайоне Мацестинская Долина. Она однокомнатная, площадью 42 квадратных метра, с балконом. Микрорайон обеспечен необходимой инфраструктурой: есть поликлиника, магазины, аптеки, ходит общественный транспорт.

Онкобольного Андрея Мартынова и его жену Наталью выселили из сочинского пансионата «Нептун». Там жили люди, чьи дома снесли в связи с подготовкой к Олимпийским играм-2014. После широкого общественного резонанса мэр Сочи Анатолий Пахомов распорядился предоставить супругам новое временное жилье — квартиру.

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