Над выселенным онкобольным нависла угроза уголовного дела

Онкобольной Андрей Мартынов, которого приставы вынесли на матрасе из социального жилья, после их ухода повторно заселился в пансионат вместе со своей женой. Она сорвала с дверей печати и внесла мужа внутрь, поскольку супругам негде больше жить. Это могут счесть за незаконное проникновение, что грозит уголовным делом, сообщает «Кавказский узел».

Полицейский, помогавший приставам, рассказал изданию, что в отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело. Мартынов подтвердил факт угрозы («пообещали наказать»), но надеется, что из-за широкой огласки подобного не случится.

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На данный момент мэрия города Сочи уже предоставила Андрею и Наталье временную комнату площадью 45 квадратных метров. Чтобы остаться там жить на законных основаниях, Мартыновы обязаны устроиться на работу. Однако их никто не хочет трудоустраивать.

«Так что... работы нигде нет. При этом стоит учитывать наш с супругой возраст и болезни. Если здоровье позволит, обязательно будем работать. Единственное желание — выспаться. Тут (в предоставленной комнате — прим. «Ленты.ру») ничего нет, но главное — есть крыша над головой», — сказал Мартынов.

Онкобольного Андрея Мартынова и его жену Наталью выселили из сочинского пансионата «Нептун». Там жили люди, чьи дома снесли в связи с подготовкой к Олимпийским играм-2014. Лежачего из-за болезни Мартынова приставы просто вынесли на матрасе на улицу, не дав даже собрать необходимые вещи, а двери пансионата опечатали.

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