Дом
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
В морозилке мертвой старушки нашли древние сокровища
Ляшко напал на украинского депутата из-за российской электроэнергии
В Киеве киллер-мотоциклист взорвал Mercedes крупного бизнесмена
Российские подлодки укроют в защищающих от ядерного удара доках
Последний премьер Чехословакии умер в доме престарелых
В Италии решили бесплатно раздать дома
Пахнущие гниющей плотью «пальцы дьявола» нашли впервые за 20 лет
В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
Анджелина Джоли решила навсегда уехать из США
Новости партнеров

Ремонт ветхих домов задумали повесить на россиян

Перейти в «Мою Ленту»

Ветхое жилье с износом более 70 процентов предлагают ремонтировать за счет россиян до тех пор, пока оно не получит статус аварийного, сообщили «Известиям» в Минстрое.

Сегодня в России находится 25 миллионов квадратных метров таких домов. В ведомстве отметили, что для таких зданий планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта, которые предусматриваются новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Помимо средств граждан, предлагается софинансирование из регионального и муниципального бюджетов.

По мнению экспертов, взносы россиян могут оказаться бесполезными, поскольку ветхое жилье в конечном счете придет в негодность. Они отметили, что дома с износом более 70 процентов требуют не просто капремонта, а реконструкции, стоимость которой может составлять в среднем 100–120 тысяч рублей за один квадратный метр. Специалисты считают, что правильнее было бы расселить аварийный дом, а деньги направить на создание нового жилого фонда.

По данным Минстроя, к началу 2019 года 15,3 миллиона квадратных метров жилья были признаны аварийными. Однако, как считает председатель комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП Андрей Широков, этот показатель не отражает реальной ситуации. «Любые изменения законодательства по этому вопросу — лишь лакировка проблем, которые копились два десятка лет», — утверждает он.

Программа реновации устаревшего жилья была запущена в Москве 2017 году, до 2021 года по ней планируют расселить около пяти тысяч домов. Изначально в список стартовых площадок программы вошли более 200 площадок, сейчас он увеличен до 242 участков и продолжает пополняться. Первые участники программы переехали в новые квартиры в феврале 2018 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
У последней черты: ветхие дома предлагают ремонтировать за счет граждан
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Жилье для переселенцев по реновации возведут на месте заброшенных долгостроев
Другие материалы рубрики
Дом00:02 2 ноября

Уж лучше вы к нам

Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
02:46Сегодня

В Италии решили бесплатно раздать дома

20:47 6 ноября

Адвокат Петросяна рассказал о жилищных претензиях Степаненко

19:48 6 ноября

В Москве появилось жилье за миллион рублей

Дом00:0520 октября

Во дают!

Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
18:54 6 ноября

Россиян захотели насильно переселить из одного разрушающегося дома в другой

16:54 6 ноября

В России одобрили льготную ипотеку для семей с детьми-инвалидами

15:23 6 ноября

В Москве жилье без права прописки победило новостройки

Дом00:0213 октября

«Это отдельный микромир»

Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
12:59 6 ноября

Обрушение девятиэтажного дома в российском городе попало на видео

12:01 6 ноября

ВТБ снизит ставки по ипотеке

09:20 6 ноября

Россиянка забила любимого молотком за бесхозяйственность

Россия
В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»
Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети
«Дяденьки, вас едут убивать!»
Блокпосты, взрывы и смерть. Каким запомнил Гудермес 2000-го ветеран второй чеченской войны
Россиянка утонула в горах семечек
«Их появление вызвало массовый психоз»
 
Мужчина ударил беременную девушку кулаком в московском метро
Все материалы
Мир
Иран возобновил обогащение урана
«Никаких собак я не ел»
Рестораны для элиты и подвальные казино: Северная Корея глазами россиянина
Джонсон пошел против разведки и заблокировал доклад о России
«Каждую ночь были изнасилования»
Эти люди бегут из Африки за лучшей жизнью. Вместо благополучной Европы их ждут страдания
НАТО отказалось принимать Грузию без Абхазии и Южной Осетии
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Россия атаковала гору террористов
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве киллер-мотоциклист взорвал Mercedes крупного бизнесмена
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
Угрожавшая Зеленскому расправой националистка назвала способ победы над Россией
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Украинских радикалов обвинили в создании тайников с оружием в Донбассе
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
В Одесской области задержали два нелегальных арсенала из США и Евросоюза
Все материалы
Экономика
Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Подсчитаны средние чаевые в России
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Российскую экономику загнали в рамки
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
Названа причина утечек данных клиентов банков
Все материалы
Силовые структуры
Брат рядового Шамсутдинова усомнился в сообщении об угрозах изнасилования
«Такие преступники сами не останавливаются»
В России ищут самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщины и исчез без следа
Раскрыта цель нападения на бывшего мэра российского города
Очень большой куш
Они провернули крупнейшую аферу 90-х. Россия потеряла алмазы на сотни миллионов долларов
Первого задержанного по делу об убийстве главы ингушского центра «Э» отпустили
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан сообщник убийц главы ингушского центра «Э»
Все материалы
Наука и техника
В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
Объяснена опасность вейпов
Космические монстры
Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю?
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Русские бьют!
Показательные казни, убийства детей и другие зверства: Call of Duty Modern Warfare
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО «русского Илона Маска»
Все материалы
Спорт
Капитан «Ювентуса» вынес мяч «с ленточки» в матче с «Локомотивом»
Игорь Бакалов«Пуля прошла сквозь тело и вышла наружу»
Два советских чемпиона по стрельбе могли взять золото Олимпиады. Пока один не убил другого
«Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» на последних минутах матча в ЛЧ
Серена Уильямс«О деньгах мы не думаем. И это великолепно»
Теннисистки — самые богатые спортсменки. Но им хотят платить еще больше
В прыжках Загитовой нашли опасную тенденцию
Волевой шок
Жуткая травма игрока «Эвертона» и трудные победы лидеров — главные события тура АПЛ
Отец Нурмагомедова назвал условия для боя между его сыном и Мэйуэзером
Все материалы
Культура
Анджелина Джоли решила навсегда уехать из США
Хлеб всему голова
Художница придумала свой язык, надела на лицо буханку и прославилась на весь мир
Радикалы попытались сорвать премьеру спектакля по Сорокину
«Русские стремятся к невозможному»
Самый известный танцор на планете о конце света, ночных клубах и невероятных россиянах
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Догнать за 60 лет
Как противостояние Ford и Ferrari определило историю автоспорта ХХ века
Покойную кинозвезду возродят ради новой главной роли
Все материалы
Интернет и СМИ
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Остановите планету
Эти фотографы показали, как человечество по кускам собирает загубленный им мир
Малахов объяснил игнорирование Навального на телевидении
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Малахов раскрыл свои заработки на Первом канале
Прекрасное — далеко
Этот журнал рассказал миллионам жителей СССР о будущем. Но оно так и не наступило
Пестрая кошка напала на полицейского в прямом эфире и побила его хвостом
Все материалы
Ценности
Опубликованы фото самой молодой милиардерши в мире без косметики
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
Неудачная процедура увеличила чиновнице губы в три раза
Партнерский материал
Живительная невесомость
Что такое флоатинг и почему всем нужно его попробовать
Самая тучная в мире модель станцевала в прозрачном платье
Золотой кайзер
Он развязал Первую мировую и подружился с нацистами: роскошная жизнь Вильгельма II
Гостья пришла на свадьбу в бюстгальтере «из мести»
Все материалы
Путешествия
Севший на мель около Стокгольма российский паром вернулся в порт
«Раскрепощенные женщины переодеваются прямо на улице»
Еще один курорт заманивает россиян системой «все включено». На этот раз — китайский Хайнань
Пилот в аэропорту Амстердама случайно поднял тревогу о захвате заложников
«Запах травы чувствуется всюду»
Хиппи, пираты и родственники Пабло Эскобара. Что ждет туристов в Колумбии?
Пассажиры и экипаж захваченного в Амстердаме самолета эвакуированы
Деньги из воздуха
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
Чрезвычайную ситуацию в аэропорту Амстердама связали с захватом заложников
Все материалы
Из жизни
Пахнущие гниющей плотью «пальцы дьявола» нашли впервые за 20 лет
«Многим неясно, что женщины — люди»
Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
Слон проник в дом и сломал рисоварку
«Обратно мы не хотим»
История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
Культуристка притворилась больной раком и собрала на лечение тысячи долларов
Убей меня, если сможешь
Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Медведица унесла с дороги раненого детеныша и попала на видео
Все материалы
McLaren M81: единорог среди Мустангов
Ford Mustang третьего поколения, который любил повороты
Chery Tiggo 7, Hyundai Creta или Suzuki Vitara?
Выбираем бюджетный кроссовер: Chery против Hyundai и Suzuki
Безжалостный тюнинг машин из девяностых
Они помнят шоу «Угадай мелодию» и 16-дюймовые колеса
Короли троллинга
Как автопроизводители подкалывают друг друга
Показан интерьер новой Skoda Octavia
Aston Martin показал интерьер кроссовера DBX
В России выставили на продажу права Брежнева
Все материалы
Дом
Ремонт ветхих домов задумали повесить на россиян
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
В Италии решили бесплатно раздать дома
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Адвокат Петросяна рассказал о жилищных претензиях Степаненко
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
В Москве появилось жилье за миллион рублей
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Россияне получили дерево любви и памятник Ленину
На Дальнем Востоке объяснили отставание от графика ремонта дорог
Все материалы