Российский судья отправил сына за многомиллионной взяткой

Свердловский областной суд приговорил к восьми годам лишения свободы Олега Гаврюшина, судью Арбитражного суда Свердловской области в отставке, за попытку получить в качестве взятки 14 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Помимо срока, осужденному назначен штраф в сумму, равную размеру незаконного вознаграждения.

По данным Следственного комитета России, в 2018 году в производстве судьи Гаврюшина находилось дело, в котором коммерческая организация оспаривала налоги. Он решил на этом споре подзаработать и после вынесения решения в пользу истца 29 мая 2018 года отправил своего сына на встречу с представителями компании, которые возле здания Арбитражного суда передали ему 14 миллионов рублей в качестве взятки.

В момент передачи денег сына-посредника задержали сотрудники ФСБ. Его осудили на 7,5 лет лишения свободы.

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