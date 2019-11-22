Свидетель по делу Шакро Молодого о взятке руководству СКР опроверг версию ФСБ

Свидетель по делу о взятке троим высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета России (СКР) опроверг в суде версию следствия ФСБ. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Бизнесмен Нурдин Тугуз, по версии следствия, лично видевший передачу 600 тысяч долларов одному из троих подсудимых — начальнику главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности (ГУМВиСБ) комитета Михаилу Максименко — рассказал, что деньги не передавались, пишет издание.

По его словам, он и подозреваемый в даче взятки краснодарский бизнесмен Дмитрий Смычковский, действительно приезжали на встречу с Максименко 28 апреля 2016 года, но при въезде на территорию ГУМВиСБ их машина пропустила служебный автомобиль Максименко, который, не выходя из него, крикнул знакомым, что его вызвали к начальству. Дмитрий Смычковкий, как полагает следствие, выступал посредником в передаче взятки за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Таким образом, версия следствия ФСБ о том, что Максименко получил деньги и уже через 40 минут отдал 400 из 600 тысяч долларов главе Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве Александру Дрыманову у «Президент-отеля» на Большой Якиманке не подтверждается. ФСБ считает, что в 19 часов того же дня Дрыманов отдал 200 тысяч долларов своему заместителю Денису Никандрову в здании ГСУ СКР по Москве на Арбате.

По данным следователей, после того, как о взятке узнали сотрудники ФСБ, освобождение Кочуйкова было предотвращено. Позже был задержан предполагаемый взяткодатель — криминальный авторитет Захарий Калашов, также известный как Шакро Молодой. Обвинения во взятке ему предъявлены не были.

ФСБ полагает, что Дрыманов, узнав, что спецслужбы в курсе взятки, пригласил к себе Смычковского и посоветовал тому покинуть страну. Но Тугуз в суде заявил, что совместная турпоездка его семьи и Смычковского с родными в Грецию была запланирована заранее. После нее Тугуз вернулся в Россию, а Смычковский перебрался в Лондон. Скрывшемуся за границей предпринимателю предъявлено заочное обвинение.

Адвокат не получившего взятку, но обвиняемого по тому же делу начальника управления СКР по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко Елена Федулова уверена, что у Тугуза нет оснований помогать подсудимым. Тем более, что в 2006-2007 годах свидетель провел полтора года в следственном изоляторе «Лефортово», куда он был направлен занимавшими на тот момент должности следователей по особо важным делам Генпрокуратуры России Крамаренко и Федуловой по делу о контрабанде товаров из Китая.

30 сентября сообщалось, что следствие не нашло на счетах и в квартирах руководителей столичного СКР, обвиняемых в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), следов якобы полученных ими денег. Сторона защиты считает обвинение голословным и основанным на домыслах.

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