Осужденного по делу Шакро Молодого генерала СК досрочно освободили

Суд Нижнего Тагила освободил бывшего генерала Следственного комитета России Дениса Никандрова. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечается, Никандров, который был приговорен к пяти с половиной годам колонии, вышел на свободу по УДО.

Представитель суда пояснил ТАСС, что администрация исправительной колонии №13, где экс-генерал отбывал наказание, характеризовала его положительно. Прокурор также не возражал против удовлетворения ходатайства Никандрова, уточнил собеседник агентства.

Никандров был осужден в августе 2018 года за получение взятки от представителей криминального сообщества за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца) — приближенного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Вместе с ним по этому делу были осуждены бывший замначальника УСБ СКР Александр Ламонов (осужден на пять лет колонии) и бывший руководитель УСБ СКР Михаил Максименко (осужден на 13 лет).

Всего по делу о взятках в СКР проходили 14 фигурантов, в том числе бывший руководитель главка Александр Дрыманов. Показания против него дал Никандров.

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