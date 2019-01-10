Главного вора России придержали в СИЗО после приговора

Влиятельный вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), приговоренный в 2018-м к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима за вымогательство, до сих пор не этапирован из СИЗО «Красная Пресня», несмотря на вступление приговора в силу. Об этом в четверг, 10 января, пишет «Росбалт».

По данным источника в правоохранительных органах, Калашов — важный свидетель по делу о получении взятки сотрудниками ГУ Следственного комитета России (СКР) по Москве. Следователи считают, что его показания подтверждают вину экс-главы управления СКР по ЦАО Алексея Крамаренко, который находится под арестом.

Уточняется, что Шакро Молодого, находящегося в статусе свидетеля в деле о взятках, могут передопросить или же предъявить ему обвинения в случае появления «свежих данных».

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Летом 2018-го сообщалось, что Калашов посетил одно из зданий СКР в Москве в рамках плана высокопоставленных сотрудников ведомства по освобождению из-под ареста его подручного Андрея Кочуйкова (Итальянец). За это следователям передали около 1,5 миллиона долларов. Подельники рассчитывали, что после встречи с Шакро подручный признает вину, что дало бы повод для изменения меры пресечения на не связанную с лишением свободы. Итальянец не изменил свою позицию.

В марте того же года Шакро Молодой был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), и осужден. Судья Константин Дубков также подтвердил главенствующую роль Калашова в криминальном мире России, которую он занял после смерти криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году.

Расследование взяточничества в ГСУ СКР еще не завершено, обвиняемыми по этим эпизодам проходят бывший руководитель главка Александр Дрыманов (находится под арестом), его экс-заместитель Денис Никандров (приговорен к 5,5 года лишения свободы), бывший замначальника УСБ СКР Александр Ламонов (осужден на 5 лет колонии, его бывший шеф Михаил Максименко получил 13 лет) и Алексей Крамаренко (под арестом).

Всего по делу о взятках в СКР проходят 14 фигурантов, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой и в целях получения имущества в особо крупном размере»).

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