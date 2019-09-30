Обвинение не нашло взятку Шакро Молодого московским следователям

Следствие не нашло на счетах и в квартирах руководителей столичного главка Следственного комитета (СКР), обвиняемых в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), следов якобы полученных ими денег. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, адвокаты Александра Дрыманова, Алексея Крамаренко и Михаила Максименко, обвиняемых ФСБ в получении взятки в размере одного миллиона долларов за содействие в освобождении соратника Шакро Молодого Андрея Кочуйкова (Итальянца), ознакомились с материалами дела и заявили, что в документах нет указаний на то, что следствию удалось найти на счетах фигурантов следы полученных ими денег. Более того, установленная спецслужбами прослушка не выявила ни одного факта обсуждения или упоминания взяток — собравшись вместе в квартире следователи выпивали и пели военные песни.

Адвокаты также отмечают, что предполагаемый взяткодатеть — Шакро Молодой — отрицает причастность к криминальному миру и каким-либо коррупционным преступлениям. По их словам, обвинение ФСБ строится на показаниях бывшего заместителя главы СКР по Москве Дениса Никандрова, который рассказал о том, что его начальник Дрыманов и другие офицеры получили две взятки от Шакро Молодого. По мнению адвокатов, уже условно-досрочно освободившийся Никандров оговорил своих коллег и руководителя, чтобы смягчить свое наказание.

Сторона защиты считает обвинение голословным и основанным на домыслах. Адвокаты будут стараться добиться прекращения уголовного преследования своих клиентов. Рассмотрение уголовного дела в суде может начаться уже в октябре, отмечает «Коммерсантъ».

В июне сообщалось, что приговоренный к пяти с половиной годам колонии по делу Шакро Молодого экс-генерал СКР Денис Никандров был условно-досрочно освобожден. Никандрова осудили в августе 2018 года за получение взятки за помощь в освобождении Кочуйкова.

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